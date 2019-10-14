ABD basını: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir

14.10.2019 21:35

Bloomberg'in haberine göre ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım listesi hazırladığı bildirildi. Yaptırım listesinin ilk aşamada bireylere yönelik olabileceği iddia edildi.

ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye uygulamayı düşündüğü yaptırım listesinin hazır olduğu iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre konuyla ilgili kaynaklar, Başkan Trump'ın onayını bekleyen yaptırımların ilk aşamasında çok sayıda kişi hedef alınacak. ABD'li yayın organına konuşan kaynaklar Dışişleri, Savunma ve Hazine Bakanlıklarının hafta sonu yaptırımlar üzerinde çalıştığını ve taslak yaptırımlar ürettiğini ifade etti.

AYRINTI VERİLMEDİ

Kaynaklara göre Trump yönetimi askeri işlemleri, silah ithalatı ve enerji ticareti hedefe alan yaptırımlara da ceza alternatifleri için açık kapı bıraktı. Habere göre kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı vermeyi reddetti.

YAPTIRIMLARA TEMSİLCİLER MECLİSİ PELOSİ DE DESTEK VERİYOR

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Lindsay Grayam, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ile, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekâtını görüştüğünü ve Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ambargolara destek verdiğini söyledi.

Graham Twitter mesajında "Başkan Pelosi, Türkiye'nin Suriye'yi girmesi konusunda Kongre'nin hamlelerini konuştum. Başkan da Türkiye'nin Suriye'deki taaruzlarına karşı, her iki partinin desteklediği ambargoları destekliyor. Aynı zamanda Kürt müttefiklerimize desteğimizi göstermemiz gerektiğine inanıyor ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkabilmesinden kaygılı." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, "MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırmıştı. Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini tamamen çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Trump "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor?" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bugün yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik ekibimiz dün durum odasında görüştü. Bu sabah tekrar görüşecekler. Sanırım bunun gelişmekte olan bir durum olduğunu biliyorsunuz. Olayı dikkatlice takip ediyorduk. Söylediğimiz gibi yaptırımlar uygulanmaya hazır. Başkanı bu sabah bilgilendireceğiz. O bir karar verdiğinde yaptırımları aktif hale getireceğiz" demişti.