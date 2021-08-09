Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu
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Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.

Yayladağı ilçesi Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'ndaki güreşçilerin aba giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, müsabakaya yaklaşık 18 ilden 1000'e yakın güreşçinin katılım sağladığını söyledi.

Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu belirten başpehlivan Güngör ise organizasyona Gaziantep'ten katıldığını söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de organizasyonu takip etti.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu - Haberler Spor
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