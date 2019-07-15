AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.

Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor.

YAPTIRIMLAR NEYİ İÇERİYOR

AB dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Buna göre Brüksel'in Ankara ile Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması için üst düzey görüşmeleri durdurması; Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı dahil şimdilik üst düzey toplantıların yapılmaması kararlaştırıldı. Avrupa Birliği Konseyi, Komisyon'un 2020 için Türkiye'ye 'katılım öncesi yardımların' azaltılması önerisini de onayladı. Bu kapsamda AB tarafından Türkiye'ye üyelik öncesi aktarılan destek fonlarında 146 milyon euro kesinti yapılacak. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edildi.

DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Akşam geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada "Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarını sürdürmesinden dolayı durumun yakından takip edildiği ve gerektiğinde yeniden konunun gündeme getirileceği" ifade edildi.

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları Türkiye'nin "bu tür eylemlerden kaçınması ve komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulunuyor. Uluslararası hukuka uygun davranarak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve egemen haklarına saygı gösterilmesi talebinde bulunuyor.

Yapılan yazılı açıklamada haziran ayında Kıbrıs Rum Kesimi'nin baskıları üzerine Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği liderler zirvesinde atılan adımlar hatırlatılıyor.

15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü nedeniyle Ankara'nın talebi üzerine yaptırım açıklamasının ertelendiği ifade edildi.

"FAYDASI OLMAZ TERS TEPER"

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin planladığı yaptırımlarla ilgili olarak, "AB'nin bu saçma sapan dayanışmasıyla böyle bir yanlışa girmemesi gerekiyor, Rum tarafına paylaşmayı öğretsinler, bize yönelik atacağı adımların bir faydası olmaz ters teper, oraya ilave adımlar atarız" sözleriyle Ankara'dan Brüksel'e karşılık verileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, AB'nin yaptırım uygulaması halinde Doğu Akdeniz'de mevcut faaliyetlere ek olarak ilave adımların atılacağı uyarısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz haziran ayında Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Avrupa Komisyonu'na Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü "yasadışı" olarak nitelendirilen sondaj faaliyetlerine önlem alması için görevlendirmişti.

Kıbrıs'ın çevresinde gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri yıllardır bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor.