Aaron Ramsey'in Juventus Formasıyla En İyi Anları
Juventus'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Galler'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Juventus'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Galler'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout