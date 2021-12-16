Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bahar Toksoy Guidetti, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Milli voleybolcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların güzel olduğunu belirten Bahar, "Mete'yi canlı izlediğim için bu anı çok net biliyorum. Bu an, onun adına çok gururlandığım bir an. Dolayısıyla kesinlikle bu fotoğraf benim için çok değerli. Yaşam fotoğraflarından hayvanların sadakati aslında öğrenmemiz gereken çok şey anlatıyor. Haber kategorisinde ise ilk kadın taarruz helikopter pilotunu seçmek benim için kaçınılmazdı. Gurur verici." diye konuştu.

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title