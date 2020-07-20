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Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

20.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:58

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 14 ekonomistin hiçbiri politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemiyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 8 OLDU

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi medyanı ise yüzde 8 olurken, beklentiler yüzde 6 ile yüzde 8,25 arasında yer aldı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8,25 SEVİYESİNDE

25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor

Kaynak: AA

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