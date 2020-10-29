AA Finans'ın ekim ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AA Finans'ın ekim ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

29.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:32
AA Finans'ın ekim ayı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Miley Cyrus Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Babel Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bakan Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Finans'ın ekim ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 10:32:50. #1.14#
title