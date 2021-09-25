AA çalışanları paintball turnuvasında bir araya geldi
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, paintball turnuvasında bir araya geldi.
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, paintball turnuvasında bir araya geldi.
İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından kurum içi motivasyonunun artırılması amacıyla Mühye'de organize edilen turnuvaya, AA bünyesinde çeşitli editörlük ve birimlerde çalışanlar katıldı.
Heyecanlı ve eğlenceli karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın şampiyonu, Durmuş Türkoğlu'nun takım kaptanlığındaki turuncu takım oldu.
Organizasyonun düzenlenmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, kurum içi dayanışmanın sürdürülmesine vesile olması temennisinde bulundu.
Turnuvanın ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, katılımcılar piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.