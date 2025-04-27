Son günlerde hem çalışanlardan hem de işverenlerden yemek kartlarının kullanımına dair çok sayıda soru gelmeye başladı.Peki, A101'de Multinet geçiyor mu, yemek kartları geçiyor mu?

YEMEK KARTI NEDİR?

Yemek kartı, işveren tarafından çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için verilen ve temassız özelliği olan bir karttır. Yemek kartı bakiye limiti işveren tarafından belirlenir ve çalışanlar bu bakiyeyi yemek kartı geçen restoran, kafe ve marketlerde kullanabilirler.

A101'DE MULTİNET GEÇİYOR MU?

A101'Ancak maalesef bu markalarda MultiNet yemek kartı kullanılamıyor.