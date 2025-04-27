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A101'de Multinet geçiyor mu, yemek kartları geçiyor mu?

A101'de Multinet geçiyor mu, yemek kartları geçiyor mu?
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Son dönemde, çalışanlar ve işverenler tarafından yemek kartlarının kullanımı hakkında birçok soru yöneltilmiştir. Özellikle A101 marketlerinde Multinet ve diğer yemek kartlarının geçip geçmediği merak konusu olmuştur. Peki, A101'de Multinet geçiyor mu, yemek kartları geçiyor mu?

Son günlerde hem çalışanlardan hem de işverenlerden yemek kartlarının kullanımına dair çok sayıda soru gelmeye başladı.Peki, A101'de Multinet geçiyor mu, yemek kartları geçiyor mu?

YEMEK KARTI NEDİR?

Yemek kartı, işveren tarafından çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için verilen ve temassız özelliği olan bir karttır. Yemek kartı bakiye limiti işveren tarafından belirlenir ve çalışanlar bu bakiyeyi yemek kartı geçen restoran, kafe ve marketlerde kullanabilirler.

A101'DE MULTİNET GEÇİYOR MU?

A101'Ancak maalesef bu markalarda MultiNet yemek kartı kullanılamıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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