Bu hafta teknolojiden ev eşyalarına kadar birçok cazip fırsat kullanıcılarla buluşuyor. A101 31 Temmuz kataloğu, özellikle motosiklet, televizyon, küçük ev aletleri ve valiz ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Vatandaşlar "A101 aktüel bu hafta ürünleri neler?" sorusuna cevap ararken, stoklarla sınırlı olan bu fırsatlara erken ulaşmak istiyor. Peki, A101 31 Temmuz kataloğu yayınlandı mı? A101 ALDIN ALDIN! A101 aktüel bu hafta ürünleri neler?

A101 31 TEMMUZ ALDIN ALDIN

Bu haftaki A101 ALDIN ALDIN! 31 Temmuz kataloğu, birçok kullanıcının dikkatini çeken fırsatlarla dolu.

Volta RKS7 150CC Benzinli Motosiklet – 109.990 TL

Volta 125CC Benzinli Motosiklet – 45.990 TL

Toshiba 65" UHD VIDAA TV – 24.999 TL

HI-LEVEL 55" UHD Smart TV – 14.999 TL

Onvo 43" OLED Google TV – 9.499 TL

HI-LEVEL 40" FHD Smart TV – 7.399 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi – 1.999 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi – 899 TL

Kiwi El Mikseri – 429 TL

Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi – 999 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge – 1.799 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak – 2.499 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak – 5.999 TL

Roboom Büyük Boy Valiz – 779 TL

Roboom Kabin Boy Valiz – 589 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık – 189 TL