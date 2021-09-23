A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı - Haberler Spor
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A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı

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Şenol Güneş'ten sonra koltuğu devralan Stefan Kuntz, Fransa'ya Lille'in maçını izlemeye gitti. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı, Yusuf sonradan dahil oldu. Kuntz, Lille'in 2-1 kazandığı maçta 2 golün de asistini yapan Burak'ı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti.

A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı

"BURAK 2 ASİSTLE TAMAMLADI"

Stefan Kuntz, Stade Pierre-Mauroy tribünlerinden yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'a vurgu yaptı. Alman hoca, "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" paylaşımı yaptı.

A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı
Haberler.com - Spor Haberleri
TFF, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'a 1.5 milyon euro maaş ödeyecek

TFF, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'a 1.5 milyon euro maaş ödeyecek
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Yorumlar (1)
pentakill lol:para vermezseniz oynamaz burak
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Haber: A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı - Haberler Spor
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