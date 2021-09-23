A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı
Şenol Güneş'ten sonra koltuğu devralan Stefan Kuntz, Fransa'ya Lille'in maçını izlemeye gitti. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı, Yusuf sonradan dahil oldu. Kuntz, Lille'in 2-1 kazandığı maçta 2 golün de asistini yapan Burak'ı tebrik etti.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti.
"BURAK 2 ASİSTLE TAMAMLADI"
Stefan Kuntz, Stade Pierre-Mauroy tribünlerinden yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'a vurgu yaptı. Alman hoca, "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" paylaşımı yaptı.
Haberler.com - Spor Haberleri