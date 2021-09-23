A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti.

"BURAK 2 ASİSTLE TAMAMLADI"

Stefan Kuntz, Stade Pierre-Mauroy tribünlerinden yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'a vurgu yaptı. Alman hoca, "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" paylaşımı yaptı.

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