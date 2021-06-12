A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
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A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti

A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan Hollandalı model Laura Charlie Elise'in İtalya karşısında A Milli Takım'ı desteklediği paylaşımı ilgi gördü. Türk takipçileri mest eden Elise paylaştığı videoya, "Bu gece Türkiye'yi destekliyorum" notunu düştü.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Hollandalı model Laura Charlie Elise'in karşılaşma öncesindeki paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BU GECE TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUM"

İtalya karşılaşması öncesinde paylaştığı videoyla A Millilerimize destek veren ünlü model Laura Charlie Elise, "Bu gece Türkiye'yi destekliyorum" mesajını paylaştı.

A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
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