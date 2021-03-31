Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç zaferleriyle harika bir başlangıç yapmıştı. Milliler yine müthiş başladığı Letonya maçında sonunu getiremedi ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Mert Müldür açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olan milli futbolcu, "Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal" ifadelerini kullandı.