Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal
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Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal

Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç zaferleriyle harika bir başlangıç yapmıştı. Milliler yine müthiş başladığı Letonya maçında sonunu getiremedi ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Mert Müldür açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olan milli futbolcu, "Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Letonya karşısında sahanın en iyi isimlerinden biri olan ve takımımıza bir penaltı kazandıran Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal
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