A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı
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A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı

A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ette.

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ette.

Ay Yıldızlılar, kamptaki üçüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı
A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı
A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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