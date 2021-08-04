A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?
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Tokyo 2020 olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken 3-0 Çin galibiyeti ile gruplara mükemmel başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimlerdir merak edildi. Voleybol takımımızda toplam 12 oyuncu yer almaktadır. Peki, A Milli Kadın Voleybol takımında kimler var, oyuncuları kimler? Tüm isimler sizlerle...

Şuan Türkiye-İtalya voleybol maçı devam ediyor. Maç devam ederken voleybol takımı oyuncularımız kimlerdir araştırılıyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 12 oyuncu yer almaktadır. İsimleri ve bilgileri şu şekilde.

Simge Aköz:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 23/04/1991

Kilo: 56 kg

Boy: 168 cm

Cansu Özbay:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 17/10/1996

Kilo: 78 kg

Boy: 182 cm

Şeyma Ercan:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/07/1994

Kilo: 73 kg

Boy: 187 cm

Meryem Boz:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 03/02/1988

Kilo: 68 kg

Boy: 190 cm

Hande Baladın:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/09/1997

Kilo: 81 kg

Boy: 190 cm

Meliha İsmailoğlu:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 17/09/1993

Kilo: 73 kg

Boy: 188 cm

Eda Erdem Dündar:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/06/1987

Kilo: 74 kg

Boy: 188 cm

Zehra Güneş:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Naz Aydemir Akyol:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 14/08/1990

Kilo: 68 kg

Boy: 186 cm

Aslı Kalaç:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 13/12/1995

Kilo: 73 kg

Boy: 185 cm

Fatma Yıldırım:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 03/01/1990

Kilo: 64 kg

Boy: 180 cm

Ebrar Karakurt:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 17/01/2000

Kilo: 73 kg

Boy: 196 cm

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir? - Haberler
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