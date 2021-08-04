A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?
Tokyo 2020 olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken 3-0 Çin galibiyeti ile gruplara mükemmel başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimlerdir merak edildi. Voleybol takımımızda toplam 12 oyuncu yer almaktadır. Peki, A Milli Kadın Voleybol takımında kimler var, oyuncuları kimler? Tüm isimler sizlerle...
Şuan Türkiye-İtalya voleybol maçı devam ediyor. Maç devam ederken voleybol takımı oyuncularımız kimlerdir araştırılıyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 12 oyuncu yer almaktadır. İsimleri ve bilgileri şu şekilde.
Simge Aköz:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 23/04/1991
Kilo: 56 kg
Boy: 168 cm
Cansu Özbay:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 17/10/1996
Kilo: 78 kg
Boy: 182 cm
Şeyma Ercan:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/07/1994
Kilo: 73 kg
Boy: 187 cm
Meryem Boz:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 03/02/1988
Kilo: 68 kg
Boy: 190 cm
Hande Baladın:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/09/1997
Kilo: 81 kg
Boy: 190 cm
Meliha İsmailoğlu:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 17/09/1993
Kilo: 73 kg
Boy: 188 cm
Eda Erdem Dündar:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/06/1987
Kilo: 74 kg
Boy: 188 cm
Zehra Güneş:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/07/1999
Kilo: 88 kg
Boy: 197 cm
Naz Aydemir Akyol:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 14/08/1990
Kilo: 68 kg
Boy: 186 cm
Aslı Kalaç:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 13/12/1995
Kilo: 73 kg
Boy: 185 cm
Fatma Yıldırım:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 03/01/1990
Kilo: 64 kg
Boy: 180 cm
Ebrar Karakurt:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 17/01/2000
Kilo: 73 kg
Boy: 196 cm