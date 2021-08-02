A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları B grubundan çeyrek finale çıkmayı başaran A Mlli Kadın Voleybol Takımı'nın bu turdaki rakibi belli oldu. Güney Kore ya da Sırbistan'la eşleşme ihtimali bulunan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Güney Kore'nin rakibi oldu.