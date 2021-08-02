A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları B grubundan çeyrek finale çıkmayı başaran A Mlli Kadın Voleybol Takımı'nın bu turdaki rakibi belli oldu. Güney Kore ya da Sırbistan'la eşleşme ihtimali bulunan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Güney Kore'nin rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grup aşamasını galibiyetle kapatmış ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başlamıştı. Filenin Sultanları'nın çeyrek final turunda rakibi belli oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP OLABİLECEK 2 TAKIM VARDI

Çeyrek final turunda Sırbistan ya da Güney Kore'yle eşleşme şansı bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Erken Düm Tek Tek Yusuf Güney
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:22:25. #1.14#

title