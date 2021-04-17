A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federsayonu, bu yıl oldukça yoğun bir dönem geçirecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu.

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Türkiye Voleybol Federsayonu, bu yıl oldukça yoğun bir dönem geçirecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milliler bu yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Türkiye, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi'nde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Milliler, son olarak 19 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Geniş kadro açıklandı

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı.

Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken, 2. grupta bulunan sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip, ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

1. grup kadro:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank), Buse Ünal (Nilüfer Belediyespor).

Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (Türk Hava Yolları), Tutku Burcu Yüzgenç (Karayolları).

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları).

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş, Kübra Akman (VakıfBank), Aslı Kalaç (Türk Hava Yolları), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA).

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (VakıfBank).

2. grup kadro:

Pasörler: Elif Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Buket Gülübay (Sistem9 Yeşilyurt).

Pasör çaprazları: Yağmur Karaoğlu (İlbank), Pelin Eroktay (Eczacıbaşı VitrA).

Smaçörler: İlkin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Derya Cebecioğlu (Sistem9 Yeşilyurt), İpar Özay Kurt (Fenerbahçe Opet), Ezgi Akyaldız (Karayolları), Yaprak Erkek (İlbank).

Orta oyuncular: Ayçin Akyol (Karayolları), Yasemin Yıldırım (Nilüfer Belediyespor), Büşra Şahin (Türk Hava Yolları), Beliz Başkır (Fenerbahçe Opet).

Liberolar: Dilek Kınık (Kuzeyboru), Eylül Akarçeşme (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Gülce Güçtekin (Fenerbahçe Opet).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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