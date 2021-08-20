A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin tümünde oyuna hakim olan Milli Takım, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ İSVEÇ

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2'de 2 yaparak başlayan Ay-Yıldızlılar, grubun 3. maçında 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç'le karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
Ali Gülhan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi - Haberler Spor
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