A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi ve 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin tümünde oyuna hakim olan Milli Takım, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİBİMİZ İSVEÇ
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2'de 2 yaparak başlayan Ay-Yıldızlılar, grubun 3. maçında 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç'le karşılaşacak.