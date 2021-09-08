A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik iki görevi birlikte yürütecek
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A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik iki görevi birlikte yürütecek

A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik iki görevi birlikte yürütecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı menajerlik görevini de üstlendiği duyuruldu.

A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı menajerlik görevini de üstlendiği duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Milli Takım menajerliği görevinin de devam edeceği belirtilen Pelin Çelik'e yeni görevinde başarı temennisinde bulunularak, "2017 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın menajerlik görevini üstlenmiş olan ve 'Filenin Sultanları'nın başarılarında imzası bulunan Pelin Çelik, yeni sezonda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajerlik görevini de üstlenecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik iki görevi birlikte yürütecek - Haberler Spor
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