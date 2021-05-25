A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus karşısında galip
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus karşısında galip

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus karşısında galip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 56-52'lik skorla mağlup etti.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 56-52'lik skorla mağlup etti.

Belarus karşısında mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, İnci Güçlü, Alperi Onar beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyreği 15-13, ilk yarıyı da 29-27 geride kapattı. 3'üncü çeyrek sonunda skoru 44-35'e getiren milliler, müsabakadan da 56-52 galibiyetle ayrıldı. Milli takımda Alperi Onar 10, Olcay Çakır Turgut 9 ve Sevgi Uzun 8 sayı ile oynadı. Belarus'ta ise Maryia Papova 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Mayıs Perşembe günü Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus karşısında galip
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus karşısında galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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