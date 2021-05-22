A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kovid-19 aşısı yaptırdı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takımı'nın bazı oyuncuları ve teknik kadrosu, Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.