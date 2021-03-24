A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı
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A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:52
A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım Analiz Sorumlusu Eren Şafak'ın doğum günü Milli Takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

A Milli Takım Analiz Sorumlusu Eren Şafak'ın doğum günü Milli Takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

A Milli Takım analiz sorumlusu Eren Şafak'ın 38. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, idari ve teknik personel ile futbolcuların katıldığı kutlamada konuşan Eren Şafak, kendisi için en büyük hediyenin bu akşamki karşılaşmadan elde edilecek galibiyet olduğunu söyledi.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı
A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı
A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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