A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi
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A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi

A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı maç için Amsterdam'a geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı maç için Amsterdam'a geldi.

Elemelerde dün deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım, İspanya'nın Malaga kentinden Türk Hava Yollarının özel uçuşuyla Amsterdam Schiphol Havalimanı'na ulaştı.

Amsterdam'ın güneyindeki Hilton otelde kampa giren A Milli Takım, akşam basına kapalı antrenman yapacak.

Milli takım, maç öncesi son çalışmasını ise yarın akşam Amsterdam Arena'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
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