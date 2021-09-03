A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı yarın akşam deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı yarın akşam deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Cebelitarık müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Kampa dün gece katılan Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak da antrenmanda yer aldı. Sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak olan Burak Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı, otelde kalarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenmanı TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, İsmail Erdem ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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