A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 12 kişilik kadro belli oldu.

Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 12 kişilik kadro belli oldu.

29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kanada'nın Victoria şehrinde düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu. Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlıların FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu şu şekilde:

"Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün (Beşiktaş JK Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz)"

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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