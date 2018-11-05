98 Ülke, Türk Turşularını Tercih Ediyor

Adile Naşit ve Münir Özkul, Neşeli Günler filminde turşunun en güzel sirke ile mi, yoksa limon ile mi yapılacağı konusunda uzlaşamasa da Türk ihracatçılar, 151 milyon dolarlık turşu ihracatı için 98 ülkenin ithalatçılarıyla anlaşma imzaladı.