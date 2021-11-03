900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde - Haberler Spor
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900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde

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900 bin lira ile takımın en az kazanan ismi olan Kerem'e 7 milyon lira önerildi. Yönetim, serbest kalma bedelinin 15 milyon euro olmasını istedi. Ancak Kerem'in yeni mukaveleye sıcak bakmadığı, gönlünün Avrupa'dan yana olduğu konuşuluyor. Öte yandan ailesinin kırgınlığı geçmiş değil.

Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da iç transferde sıra Kerem Aktürkoğlu'na geldi. 23 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifin detayı da belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; 900 bin TL garanti para ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Kerem'e, yeni transfer Berkan Kutlu'ya verilen 7 milyon TL ücret önerildi.

900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı, ama etkileyici değil! Aklı başka yerde

2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki futbolcunun ücretini iyileştirmek isteyen yönetim, serbest kalma bedeli olarak 15 milyon Euro'yu da kontrata yazarak oyuncunun değerini belirlemek istiyor.

900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı, ama etkileyici değil! Aklı başka yerde

Alman ve Fransız takımlarının radarında olan Kerem, serbest kalma maddesinden dolayı endişeli. Sezon başında yaşadığı Marcao olayından dolayı halen kırgın. Özellikle ailesinin tepkisi geçmiş değil. Bu sezon takımın skor yükünü çekiyor. Takımın kilit isimlerine verilen ücrete göre Kerem'e yapılan teklif kafaları karıştırdı.

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