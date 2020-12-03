9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan gemi acentesi sahibi emekli gemi kaptanı Mahmut Okan (68), 9 yıl önce bin tonluk kimyasal taşınan gemisini satışa çıkardı. Mahmut Okan o dönem gemiyi 1 milyon 357 bin liraya sattı. Okan senetle sattığı geminin parasını alamayınca Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat H.Y. ile anlaştı. Avukat, icra yolu ile senetle satılan geminin parasını aldı. Avukat, Okan'a 892 bin lira ödeme yaptı. Okan paranın geri kalan kısmını alabilmek için avukatı hakkında şikayetçi olarak, hukuk mücadelesi başlattı.

"500 BİN LİRAYA YAKIN BİR PARA ALDI"

9 yıl süren hukuk mücadelesini kazandığını söyleyen Mahmut Okan, "Yaklaşık 9 yıl önce kendime ait olan gemiyi sattım ve gemiden alacağım vardı. Avukatım bu davayı kazandı fakat kazandıktan sonra bana 892 bin liraya yakın bir para verdi. Toplam alacağımız ise 1 milyon 357 bin liraydı. Bana 1 milyon 357 bin lira vermesi gerekirken, 892 bin lira para ödedi. Avukat 'Şirketimin bazı evrakları, dosyaları vardı' dedi ve geri kalan paranın kendisine ait olduğunu söyleyerek üzerine zimmetledi. Benim hesabıma göre avukatlık ücreti o kadar değildi. Aşağı yukarı 500 bin liraya yakın bir para aldı" dedi.

"BÜ TÜR AVUKATLARI BARONUN CEZALANDIRMASI LAZIM"

Alacağının faiziyle birlikte hesaplandıktan sonra kendisine verildiğini belirten Okan, şöyle konuştu: "Neticesinde olayı yargıya taşıdık ve diğer avukatımızla beraber hukuk mücadelemizi verdik. 9 sene sonra da bu hukuk mücadelesini haklı olarak kazandık. Bütün alacağım ne varsa hesap edildi ve faiziyle beraber bana verildi. Adaletimiz 9 sene sonra bize geri döndü. Neticede dürüst insanlar, doğru insanlar her zaman için kazanır. Sen yanlış olursan her zaman için kaybedersin. Bu tür insanların o yüce makamı ve adalet mekanizmasını lekelemeye hakkı yok. Bu tür avukatları baronun cezalandırması lazım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI