9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüz kaldı

Dünyanın önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Amazon'un satışa çıkarılan Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları'nı (MGM) almak için 9 milyar doları gözden çıkardığı ve dev satın almanın resmileşmesi için son pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Dünya ekonomisinde önemli oyuncular arasında yer alan Amazon, hacmini genişletmek için yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, son önemli atılımını satışa çıkarılan Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları'nı (MGM) alarak yapmak için kolları sıvadı.

9 MİLYAR DOLAR GÖZDEN ÇIKARILDI

Çok uluslu teknoloji şirketi Amazon'un MGM'yi kendi bünyesine katmak için 9 milyar doları gözden çıkardığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl içerisinde iflasını veren Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları ve Amazon arasındaki görüşmelerde son pürüzlerin kaldığı ve satışın resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

JAMES BOND DA MGM BÜNYESİNDE

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Amazon, MGM'yi 9 milyar dolara satın alacak. James Bond başta olmak üzere birçok büyük bütçeli yapım MGM bünyesinde bulunuyor. Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları bun dev bütçeli yapımlardan bazıları.