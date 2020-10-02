80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı

Avustralya'da yaşayan İngiliz kökenli Peter Webster, takımına faydalı olamayacağı gerekçesiyle 80 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı.

80 yaşındaki futbolcu Peter Webster kariyerini noktalıyor.

İngiliz kökenli Peter Webster, 1981'de ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınmadan önce Galler'de yaşıyordu ve birçok takımda forma giydi.

"ESKİSİ KADAR FAYDALI OLAMIYORUM"

Avustralya'ya taşındıktan sonra futbolun bu ülkedeki gelişimine şaşıran Webster, kariyerini sürdürme kararı aldı. Futbol oynadığı bölgede tanınan bir kişiliğe sahip olan Peter Webster'in adına bir turnuva bile var. Wollongong'da her yıl Peter Webster Kupası düzenleniyor.

Artık eskisi kadar takımına faydalı olamadığını belirten 80 yaşındaki Webster, bu nedenle futbolu bırakma kararı aldığını dile getirdi. Eşi ise Peter Webster'ın artık daha çok ev işleriyle ilgileneceğini umduğunu söyledi.