8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu reddeden F.Bahçe, Ze Luis transferinden vazgeçti
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8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu reddeden F.Bahçe, Ze Luis transferinden vazgeçti

01.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:17

Papiss Cisse'yi Türkiye'ye getiren ve son görüşmeleri yapacak olan Fenerbahçe, bir yandan alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Ze Luis için Porto ile görüşen sarı-lacivertliler, 8 milyon euroluk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi ve transfer görüşmelerini noktaladı.

Forvet hattını Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Samatta ile güçlendiren Fenerbahçe, yeni hedefleri için arayışa geçti. Transferi için girişimlerde bulunulan isimlerden olan Ze Luis için fiyat yüksek bulundu.

ZORUNLU SATIN ALMAYA OLUMSUZ YANIT

Portekiz'den Abola'nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kariyerini Porto'da sürdüren forvetin 8 milyon euroluk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi. Ze Luis, senelik Porto'dan 1.5 milyon euro kazanıyor. Bu transferin gerçekleşmemesinde, oyuncunun yıllık maaş beklentisinin de yüksek olması belirleyici oldu.

Anlaşma sağlanamaması sonrası Fenerbahçe, gündemindeki diğer isimlere yönelecek.

Porto'nun bir diğer Portekiz Ligi ekibi Famalicao'dan kadrosuna katmak istediği Toni Martinez de sona geldiği kaydedildi. Bu durumda kulüp, Ze Luis için yeni bir çözüm arayacak.

(Sporx)

8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu reddeden F.Bahçe, Ze Luis transferinden vazgeçti
Haber Yorumları (1)
ANKARA: Cisse denilen mantarı aldılar...ne gerek var kaliteye...bitirdiler koca fenerbahçeyi
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