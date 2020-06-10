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73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi

7 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan efsane tenisçi Ilie Nastase, Ioana Simion ile dünya evine girdi. 73 yaşındaki Nastase'nin, kendisinden 30 yaş küçük Simion ile dünya evine girmesi dünya basınında geniş yer buldu.

10.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:45

Tenis dünyasının efsane isimlerinden olan 73 yaşındaki Romen Ilie Nastase, ülkesinin Constanta şehrinde dünya evine girdi. Nastase'nin evliliğini gündeme getiren detay ise, eşiyle arasındaki yaş farkı...

73 yaşındaki Nastase, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi loana Simion ile dünya evine girerken, nikah törenine çiftin akrabaları ve yakın arkadaşları davet edildi. Nisan ayında resmi nikahla evlenen çift, dini nikah törenini gerçekleştirdikten sonra yakın çevresiyle bir restoranda yemek yiyerek evliliklerini kutladı.

73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük loana Simion ile dünya evine girdi

DAHA ÖNCE 4 KEZ EVLENDİ

Bu zamana kadar 4 kez evlenen efsane tenisçi Nastase, son evliliğinden 2018 yılında boşandı ve aynı yıl, şu anki eşi loana Simion ile ilişkisine başladı.

Kariyeri boyunca 7 Grand Slam kazanan Ilie Nastase, 1973 yılında Nike ile reklam anlaşması yapmış ve ünlü spor markasının tarihinde anlaşma yaptığı ilk sporcu olmuştu.

WİMBLEDON'DAN MEN EDİLDİ

Nastase ayrıca 2017 yılındaki bir turnuvada, antrenörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı'nın Britanya ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna küfrettiği için Wimbledon'da maçları izlemekten men edilmişti.

73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük loana Simion ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
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