7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca çark etti
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7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca çark etti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" diyen besici, bir vatandaşın 5 bin liraya çalışmayı kabul edeceğini söylemesiyle geri adım attı. Vatandaşın "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum, 5 bin lira ver ben geleceğim" dediği besici, tartışmanın sonunda "Benle uğraşmayın ben köylüyüm" diyerek çekip gitti.

Sosyal medyada elden ele dolaşan bir sokak röportajı gündem oldu. Mikrofonun uzatıldığı bir besici "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" deyince, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

5 BİN LİRAYA ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ

Röportaja dahil olan bir başka vatandaş "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum 5bin lira ver ben geleceğim" diyerek besiciden numarasını istedi. Besici ise işe geleceğini belirten vatandaşa "Ben yabancıyım benle uğraşmayın buralarda" dedi.

BESİCİ GERİ ADIM ATTI

Daha sonra bu işi yapacak olan kişinin tanıdık olması gerektiğini belirten besici, "Orada 60 bin hayvan var, güvenilir adam olacak. Ya sen hayvanlarımı öldürürsen ben ne yapacağım." dedi.

Bunun üzerine diğer vatandaş, "Sen diyorsun ki 'adam bulamıyorum'. 'Geleyim çalışayım' diyorum. Ondan sonra 'ben seni tanımıyorum' diyorsun" diye tepki gösterdi. Tartışmanın devamında besici "Ben köylüyüm, benle uğraşmayın" diyerek çekip gitti.

7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca çark etti
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca çark etti - Haberler Ekonomi
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