7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi
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7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

7/24 para transferi olarak bilinen FAST Sistemi'nde günlük işlem limiti bugün itibarıyla 2 katına çıktı. Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işlemesi ve yaygınlaşmasını göz önüne alarak 1.000 TL olan limiti, 2.000 TL'ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti. Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1.000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2.000 TL'ye yükseltti.

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAST sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

NASIL KULLANILIR?

FAST sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterileri, finansal kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor. Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.

FAST'IN EFT'DEN FARKI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.

7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye yükseldi - Haberler Ekonomi
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