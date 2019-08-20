667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne doğru

20.08.2019 12:54

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen ve bu yıl 667'ncisi düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne bin 500'den fazla pehlivanın katılması bekleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve 667. Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek güreşler hakkında bilgi verdi.

Hem milli hem de kültürel değeri olması yönüyle Elmalı güreşlerini çok önemsediğini aktaran Vali Karaloğlu, dualarla başlayıp başpehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olacak güreşlere tüm sporseverleri beklediklerini söyledi.

Öztürk ise "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 667. kez düzenleneceğini belirterek tüm güreşseverleri ilçelerine beklediklerini ifade etti.

Tarihi kaynaklara göre ilk alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Elmalı ilçesinin, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Öztürk, "1352'den beri namlı pehlivanların kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güreşlere aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, son 6 senedir Elmalı Başpehlivanı olan Orhan Okulu, geçen senenin finalisti İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban'ın da olduğu 90'a yakın başpehlivan ile bin 500'ün üzerinde pehlivanın katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA