6 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
Roma (Cengiz Ünder*) (Tek maç)19.55 Bayer Leverkusen - Rangers (3-1)22.00 Basel - Eintracht Frankfurt (3-0)22.
06.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:15
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU
19.55 Sevilla - Roma (Cengiz Ünder*) (Tek maç)19.55 Bayer Leverkusen - Rangers (3-1)22.00 Basel - Eintracht Frankfurt (3-0)22.00 Wolverhampton - Olympiakos (1-1)KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORHatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.PFDK VE TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Kaynak: DHA