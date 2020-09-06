"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi
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"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi

Fenerbahçe'nin forvet transferi için en büyük aday olarak gösterilen Eran Zahavi'nin 500 bin beğeni talebi kısa süre içinde gerçekleşti. Fenerbahçe'ye transferi için fotoğrafına yapılan yoruma 500 bin beğeni isteyen Zahavi'nin 24 saatten kısa bir sürede 695 bin beğeni gelmesi sonrası vereceği tepki merak konusu oldu.

06.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:52

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor. İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 695 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.

'500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim' diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi

FRANSIZLAR YAŞLI BULDU

Zahavi'nin kardeşi Avi de "Fenerbahçe'ye git" diyerek bu çağrıya ortak oldu. İsrailli futbolcunun menajeri ise akşam saatlerinde Etiler'de bir restoranda yemek yediğine dair paylaşım yaptı. Bu da futbolcu için İstanbul'da görüşmelerin sürdüğü şeklinde yorumlandı. Fransız basını, Zahavi için Marsilya iddiasını ortaya atmıştı ancak kulüp oyuncuyu yaşlı bulduğunu bildirdi.

'500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim' diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi
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