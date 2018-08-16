5 Yıl Önce Komaya Giren Schumacher, Seyahat Edebilecek Duruma Geldi

Andratx şehri belediye başkanı Katia Rouarch, Michael Schumacher'in İspanya'nın Mallorca kentine götürüleceğini açıkladı.

2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kazanın ardından komaya giren Michael Schumacher, uzun süre boyunca komada kalmış ve sonrasında rehabilitasyon sürecine başlamıştı. Alman pilot hakkında yapılan son resmi açıklama buydu ve o günden bu yana sağlık durumuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

EŞİ 30 MİLYON EUROLUK KÖŞK ALDI

Bu yılın başında Schumacher'in eşi Corinna'nın, yaklaşık 30 milyon euroluk bir köşk satın aldığı ifade edilmişti. Mallorca'ya bağlı olan ve toplamda 11 bin nüfusa sahip olan Andratx kasabasında yer alan bu köşkün bir önceki sahibi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'di.

ARTIK KÖŞKTE YAŞAYACAK

2014'ün Eylül ayından bu yana İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde tedavi sürecine devam eden Schumacher'in artık köşkte yaşayacağı iddia edildi. Andratx şehri belediye başkanı Katia Rouarch, L'illustre'ye "Michael Schumacher'in artık burada yaşayacağını resmi olarak söyleyebilirim. Onu karşılamak için hazırlıklarımız tamam." dedi.

SEYAHAT EDEBİLECEK SEVİYEYE GELDİ

L'illustre, bunun Schumacher'in artık seyahat edebilecek seviyeye geldiğinin bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Schumacher ailesi veya Sabine Kehm'den konu hakkında herhangi bir doğrulama gelmedi.