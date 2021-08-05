5 Ağustos günün maç sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçları kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Bugün 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi eleme maçları oynadı. Peki, hangi takımın maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - St.Johnstone maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç bitti? Dinamo Batum - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte günün maçları ve toplu sonuçlar şu şekilde!