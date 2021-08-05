5 Ağustos günün maç sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçları kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Bugün 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi eleme maçları oynadı. Peki, hangi takımın maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - St.Johnstone maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç bitti? Dinamo Batum - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte günün maçları ve toplu sonuçlar şu şekilde!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçımaçı oynarken, Sivasspor ve Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı oynadı. Maç sonuçları ve atılan goller ise merak edildi. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Trabzonspor maç sonucu nedir?
5 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇ SONUÇLARI
Bugün temsilcilerimizin oynadığı maçların sonuçları şöyle:
- Trabzonspor 3 - 3 Molde
- Dinamo Batum 1 - 2 Sivasspor
- Galatasaray 1- 1 St. Jonhstone
MAÇTAKİ GOLLERİ KİMLER ATTI?
GALATASARAY - ST. JONHSTONE MAÇININ GOLLERİ
Maç 1-1 bitti.
Galatasaray'ın Golleri:
- 60. dakika : Sacha Boey
ST. Jonhstone'nin Golleri:
- 58. dakika : Jason Kerr
TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ GOLLERİ
Maç 3-3 bitti.
Trabzonspor'un Golleri:
- 15. dakika : Anthony Nwakaeme
- 58. dakika : Vitor Hugo
- 74. dakika :Djaniny
Molde'nin Golleri:
- 31. dakika : Ola Brynhildsen
- 64. dakika : Ola Brynhildsen
- 85. dakika : Etzaz Hussain
DİNAMO BATUM - SİVASSPOR MAÇININ GOLLERİ
Maç 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Dinamo Batum'un Golleri:
- 54. dakika: Vladimer Mamuchashvili
Sivasspor'un Golleri:
- 75. dakika : Leke James
- 90. dakika : Olarenwaju Kayode