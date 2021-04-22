5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı
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5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı

5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İtalya'da bir hastanede çalıştığı gözüken kişinin, 15 yıl boyunca işe gitmeden toplamda 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı. Hiç işe gitmediği halde 5,3 milyon lira kazanan şahıs, oturduğu yerden bir servete kondu. Olayın ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldı.

İtalya, 15 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden servet kazanan hastane personelini konuşuyor. Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi'nde memur olarak çalışan kişinin toplamda 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.

15 YILDA 5,3 MİLYON TL KAZANDI

15 yıl boyunca işe gitmeden 5,3 milyon TL'nin sahibi olan kişinin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

MÜDÜRÜNÜ DE TEHDİT ETMİŞ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu kişi foyası ortaya çıkmasın diye hastanenin müdürünü de tehdit etmiş. Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu fark etmeyince hikayenin kahramanı çalışmadan maaşını almaya devam etmiş. Bu durumun ortaya çıkması sonrası hastane personeli ve 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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