Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
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Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

12.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:24

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Pakdemirli, 424 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesinin bugün hesaplarda olacağını söyledi.

243 BİN ÜRETİCİ FAYDALANACAK

Bakan Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süt desteği kapsamında 2020 yılı ekim ve kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız." dedi.

18.00'DEN İTİBAREN HESAPLARA YATACAK

Bakan Pakdemirli, destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Haber Yorumları (1)
ÜRETİCİ: 12 ci ayda sütler zam yaptiniz şimdi ise 200 krş düşürdünüz marketler de hiç bir sekilde süt ürünlerinde fiyatlarad düsüş yok bu farklar kimlerin cebine giriyor daha zammi 1 ay aldik subat ayinda süt düstü Sayin tarim bakani kepek ekmeyle bu is olmaz istifanizi verinde yerinize tarimi bilen cifciyi koruyan biri gelsin cici zaten kuruş larla ..
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