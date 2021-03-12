Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Pakdemirli, 424 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesinin bugün hesaplarda olacağını söyledi.

243 BİN ÜRETİCİ FAYDALANACAK

Bakan Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süt desteği kapsamında 2020 yılı ekim ve kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız." dedi.

18.00'DEN İTİBAREN HESAPLARA YATACAK

Bakan Pakdemirli, destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.