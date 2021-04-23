400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtarmayı vaadediyorlar

Gündeme bomba gibi düşen Thodex vurgununun yankıları devam ederken, şirkete para yatıran 400 bin mağdur dolandırıcıların hedefi oldu. Mağdurlara çeşitli sosyal medya kanallarıyla ulaşan dolandırıcılar, kaybolan paraları kurtarma vaadiyle mağdurların kimlik bilgilerini aldıktan sonra komisyon için de pazarlık ediyor. Konuyla ilgili konuşan, Tüketiciyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Av. Şükran Eroğlu, "Asla itibar etmeyin, ikinci kez dolandırılmayın" dedi.

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkarken, 400 bine yakın kullanıcı da dolandırıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Binlerce mağdur parasını kurtarmak için savcılığın kapısını çalarken bir taraftan da vurgun üzerinden vurgun yapan yeni dolandırıcılar türemeye başladı.

MAĞDURİYETLERİNDEN YARARLANIYORLAR

Sabah'ın haberine göre mail, mesaj, WhatsApp ve Telegram grupları ile sosyal medyadan mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, Thodex'te kaybedilen parayı kurtarma vaadiyle yeni vurgunun kapısını aralıyor. Kullanıcılardan kimlik, IBAN, hesap numarası gibi bilgiler isteyen dolandırıcılar, mağdurların panik hallerinden faydalanarak yeni bir vurgun yapıyor.

KOMİSYON İÇİN PAZARLIK YAPILIYOR

Thodex mağdurlarının örgütlendiği Telegram gruplarına sızan dolandırıcılar, türlü vaatlerde bulunuyor. Mağdurlardan kimlik bilgilerini isteyen dolandırıcılar, mağdurlara paralarını Papara üzerinden kurtaracaklarını vaat ederek, belirli bir komisyon için de pazarlık ediyor.

"ASLA KİMLİK BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Mail üzerinden de mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, "BTC yatır, cüzdanını onayla, paranı geri al" gibi mailler atıyorlar. Uzmanlar hiçbir şartta cüzdan doğrulamak için para yatırılmaması gerektiğini belirtirken, kimlik bilgilerinin de asla paylaşılmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

"THODEX'TEN MÜDÜRE ULAŞTIM"

Sosyal medyada da örgütlenen dolandırıcılar, "Ben Thodex'ten ... müdüre ulaştım. Bana paramı vereceğini söyledi. Müdüre ulaşıp parasını kurtarmak isteyenler benimle irtibata geçsin" diyerek insanları ağına düşürmeye çalışıyor. Burada tuzağa düşenlere, sözde destek olmak için kimlik bilgileri ya da para talep ediliyor.

"İKİNCİ KEZ DOLANDIRILMAYIN"

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Av. Şükran Eroğlu, bu tür büyük dolandırıcılık hareketlerinin ardından bu parayı kurtaracağını iddia eden alt dolandırıcıların ortaya çıktığını söyledi. Eroğlu, "Mağdurlara birçok dolandırıcı ulaşıp para kurtarma vaadiyle para koparmaya çalışır. Tüketiciler bu kişilere asla itibar etmesinler. Bu işin yolu hukuktan geçer. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. İkinci kez dolandırılmasınlar" şeklinde konuştu.