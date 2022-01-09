40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Milan-Venezia maçında yine Ibrahimovic fırtınası esti. 3-0 kazandıkları Venezia maçında perdeyi açan 40 yaşındaki süper yıldız, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 80 farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi.

İtalya'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. 40 yaşındaki İsveçli süper yıldız, Venezia karşılaşmasını da boş geçmedi. Ibra, 13. maçında 8. golünü attı, 2 de asisti var.

40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor

PERDEYİ AÇTI

Venezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan'da perdei Ibrahimovic açtı. 2. dakikada Zlatan'la golü bulan Milan, oyunun kontrolünü ele aldı. 48'de ve 59'da Hernandez'in attığı goller galibiyeti getirdi.

80 TAKIM OLDU

Ibrahimovic, Venezia ağlarına attığı golle Avrupa'nın 5 büyük liginde 80 farklı takıma gol atmış oldu. 40 yaşındaki yıldız, bu istatistiği geliştirecek gibi duruyor.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title