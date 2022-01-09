40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor
Milan-Venezia maçında yine Ibrahimovic fırtınası esti. 3-0 kazandıkları Venezia maçında perdeyi açan 40 yaşındaki süper yıldız, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 80 farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi.
İtalya'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. 40 yaşındaki İsveçli süper yıldız, Venezia karşılaşmasını da boş geçmedi. Ibra, 13. maçında 8. golünü attı, 2 de asisti var.
PERDEYİ AÇTI
Venezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan'da perdei Ibrahimovic açtı. 2. dakikada Zlatan'la golü bulan Milan, oyunun kontrolünü ele aldı. 48'de ve 59'da Hernandez'in attığı goller galibiyeti getirdi.
80 TAKIM OLDU
Ibrahimovic, Venezia ağlarına attığı golle Avrupa'nın 5 büyük liginde 80 farklı takıma gol atmış oldu. 40 yaşındaki yıldız, bu istatistiği geliştirecek gibi duruyor.
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