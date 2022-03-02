4 aylığına geldi, kayıplara karıştı! Galatasaray'da Pulgar gerçeği gün yüzüne çıktı - Haberler

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4 aylığına geldi, kayıplara karıştı! Galatasaray'da Pulgar gerçeği gün yüzüne çıktı

Haberler.com - Spor
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Gedson Fernandes'i kadrosuna katamayan Galatasaray, ara transfer döneminde Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sezon sonuna kadar kiralanan Şilili orta sahanın Torrent tarafından oynatılmaması tepki çekerken gerçek ortaya çıktı. İspanyol hocanın Pulgar'ı fiziksel kapasitesi ve maç temposunun eksik olması sebebiyle ilk 11'de düşünmediği ifade edildi.

Galatasaray'da Erick Pulgar bilmecesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yalnızca 4 aylığına kiraladığı Şilili orta sahanın oynamasının altında yatan gerçeğin fizik kapasitesi ve maç temposu olduğu ortaya çıktı.

TAYLAN VE BERKAN'DAN GERİDE

Takvim'in haberine göre, Pulgar tranfserine rağmen orta sahada Berkan-Taylan ikilisinden vazgeçmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili futbolcunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü öğrenildi. Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.

4 aylığına geldi, kayıplara karıştı! Galatasaray'da Pulgar gerçeği gün yüzüne çıktı

İLERLEYEN HAFTALARDA FORMAYI KAPABİLİR

Galatasaray'a gelmeden önce sezonun ilk yarısında bonservisinin bulunduğu Fiorentina'da sadece 7 maçta 441 dakika forma giyen Pulgar'ın henüz tam olarak hazır olmadığını düşünen Galatasaray'ın hocası Torrent'in ilerleyen haftalarda 26 yaşındaki orta sahaya daha fazla süre verebileceği ifade ediliyor.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haberler

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