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30 Ağustos Federasyon Kupası Şampiyonu: Ilgın Zeynep Denizci

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda yapıldı.

30 Ağustos Federasyon Kupası Şampiyonu: Ilgın Zeynep Denizci
30.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:26

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda yapıldı. İki gün süren organizasyonda, toplamda 19 kulüpten, birinci gün 98, ikinci gün 84 oyuncu sahaya çıktı. Düzenlenen müsabakalar sonunda 30 Ağustos Federasyon Kupası şampiyonu 71 (-1) gross skorla Ilgın Zeynep Denizci oldu.

İstanbul Silivri'de 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde National AGGA, Taurus Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, İGGA, Ataşehir Golf Kulübü, Serik BGA, Marmara Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 84 sporcu katıldı. Turnuvanın ikinci gününde sahaya 19 yaş ve üstü sporcular çıktı. Organizasyon saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla başladı. Oynanılan müsabakanın sonunda erkekler A kategorisinde İGK sporcularından Bertan Gürkan 40 stableford skorla birinci, Engin Taviloğlu 38 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Doruk Özdemir aynı (38) stableford skorla üçüncü, erkekler B kategorisinde İGK sporcularından Selahaddin Çankaya 44 stableford skorla birinci, Selim Berkol 43 stableford skorla ikinci, Kuşadası Golf Kulübü'nden Bora Kocaoğlu 41 stableford skorla üçüncü, erkekler C kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü'nden Cüneyt Sapmaz 40 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Volkan Büyük 39 stableford skorla ikinci, İGK'dan Murat Bayrak 38 stableford skorla üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Klaudia Sapmaz Szibilla 44 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü sporcularından Şefika Kırçuval 39 stableford skorla ikinci, Nazlı Yıldız 38 stableford skorla üçüncü sırada müsabakayı tamamladı. Gross kategoride erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç 72 (par) gross skorla, genç kızlarda İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 71 (-1) gross skorla birinci oldu. Ilgın Zeynep Denizci elde ettiği bu skorla aynı zamanda 30 Ağustos Federasyon Kupası'nın şampiyonu oldu ve Federasyon Kupası'nın üzerine adını yazdırdı. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Ergüder, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız ve Klassis Golf Kulübü Onursal Başkanı Serdar Candar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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