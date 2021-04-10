Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu
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Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu

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Bu sezon puan primlerinde 36 milyon TL'yi rakiplerine bırakan Fenerbahçe'nin koç dönemindeki toplam prim kaybı 138 milyon TL'ye ulaştı. Büyük kulüpler için hayati önem taşıyan puan primleri, Koç döneminde sekteye uğradı. Bu sezon Fenerbahçe, 96 milyon TL para kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'yi geçemedi.

Fenerbahçe'deki sportif başarısızlıkların sıkıntısı mali tabloya da yansıdı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kalmış oldu.

3 yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin prim kaybı 138 milyon TL'ye ulaştı

GEÇEN SEZONKİ KAYIP 53 MİLYON

Sabah'ın haberine göre; Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermnesine engel oldu. Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyom TL puan primini kasasına koyamayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi kazanamamış oldu.

MALATYA YENİLGİSİ DE ETKEN

Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak Fenerbahçe, Malatya'da kaybedilen 2 puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.

Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu
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