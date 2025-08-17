Zonguldak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü

Zonguldak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Hasar Gördü
Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.

Zonguldak'ın Ereğli- Alaplı Karayolu üzerinde Plajlar mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, trafik ve yaya yoğunluğunun bulunduğu Plajlar mevkisinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle park halinde bulunan araçlar da kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yenidennormaledöndü. - ZONGULDAK

