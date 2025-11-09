Zonguldak'ta Tır ve Kamyon Denetimlerinde Cezalar Uygulandı
Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri, brandasız yük taşıyan araç sürücülerine 2 bin 72 TL para cezası uyguladı. Denetimlerin trafik güvenliği için süreceği bildirildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tır ve kamyonlara yönelik kontroller yapıldı.
Yapılan denetimlerde, brandası çekilmeden yük taşıyan araç sürücülerine 2 bin 72 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin trafik güvenliği ve yük emniyeti açısından brandalarını mutlaka takmaları gerektiğini belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa