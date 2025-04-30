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Zonguldak Limanında İş Makinesi Yangını Paniğe Neden Oldu

Zonguldak Limanında İş Makinesi Yangını Paniğe Neden Oldu
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Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait liman sahasında bir iş makinesi yangını çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Liman sahasında yanan iş makinesi paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait liman sahasında bir iş makinesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler geceyi aydınlatırken ekiplerin kısa süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, liman sahasında Kardemir kömür deposunda bulunan bir iş makinesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TTK'ya ait römorkör ve itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken alev alan iş makinesi tamamen yanarak kül oldu. TTK da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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