Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
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Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sık sık denetim yapılsa da sütle ilgili şikayetler bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda paketli bir sütten su çıkması sonrası şimdi de zincir markette satılan paketten mavi süt çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi her gün yenilenirken bir gıda skandalı haberi de sütten geldi.

MAVİ SÜT SKANDALI

Zincir marketlerde satışa sunulan ve milyonların evine giren sütlerin içerisinden mavi süt çıktı. Bu görüntü sosyal medyada tepki çekerken sütün mavi renge dönüşmesinin nedeni uzun süre rafta kalmasına bağlandı.

SÜT NEDEN MAVİ OLUR?

Normalde beyaz olan sütün rengi sarılaşmaya başladıysa, bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Sütün bekleme süreci uzadıkça rengi mavi ve kırmızı renge dönüşmeye başlar. Ayrıca sütün üzerinde kendiliğinden köpükler oluştuysa bozulmuş olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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